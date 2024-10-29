Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

В Одесской области на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Одесской области прогремел взрыв», — говорится в сообщении телеканала.

До этого глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщал, что промышленное предприятие в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получило повреждение. В ночь на 28 октября воздушная тревога в регионе объявлялась три раза.

26 октября в Одессе произошел мощный пожар со взрывами после прилета.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.