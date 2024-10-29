Российские военные улучшили свое положение в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, российские военные освободили населенный пункт Доброволье. Боестолкновения шли в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное.

«Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что украинская сторона потеряла до 125-ти военнослужащих, восемь автомобилей, а также 203-мм самоходную установку «Пион», две 155-мм американских гаубицы М777 и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

До этого РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении.

Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.