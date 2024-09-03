В Сербии опровергли информацию о возможной передаче самолетов МиГ-29 Украине

Министр обороны Сербии Братислав Гашич опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что контракт с компанией Dassault Aviation на покупку 12 истребителей Rafale включает передачу сербских МиГ-29 Украине. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении правительства Сербии говорится, что Гашич назвал эти слухи «вопиющей ложью», целью которой является подрыв доверия к сделке по приобретению новых многоцелевых боевых самолетов. Он подчеркнул, что МиГ-29 остаются собственностью Сербии и не будут переданы никому.

Гашич также отметил, что страна располагает модернизированными МиГ-29 благодаря политике президента Александара Вучича. Он добавил, что Сербия не планирует отказываться от этих самолетов, которые еще долго будут в строю, и продолжит закупать современные вооружения для укрепления своих вооруженных сил и обеспечения стабильности в регионе.

29 августа во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию Вучич объявил о подписании соглашения на сумму 2,7 млрд евро, которое включает поставку 12 новых истребителей Rafale и сопутствующих услуг. Он подчеркнул, что эта сделка значительно повысит оперативные возможности сербской армии.

Ранее российские военные сбили украинский истребитель МИГ-29 в зоне СВО.