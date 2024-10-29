СК разыскивает украинских военных, которые взорвали машину в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взорвавших машину под Льговом Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело <...> в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований», — сообщили в ведомстве.

Боевиков обвиняют в убийствах, порче имущества, незаконном использовании взрывчатки, терроризме и незаконном пересечении государственной границы России. Террористов также объявили в международный розыск.

До этого во втором Западном окружном военном суде, где заочно рассматривается уголовное дело, сообщили, что основатель РДК (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин и несколько других террористов причастны к убийству двух мирных жителей в Брянской области.

Ранее стало известно, что сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) купил два автомобиля для РДК.