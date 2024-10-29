Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК разыскивает украинских военных, которые взорвали машину в Курской области

СК возбудил дело против бойцов ВСУ, взорвавших машину подо Льговом Курской области

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взорвавших машину под Льговом Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело <...> в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований», — сообщили в ведомстве.

Боевиков обвиняют в убийствах, порче имущества, незаконном использовании взрывчатки, терроризме и незаконном пересечении государственной границы России. Террористов также объявили в международный розыск.

До этого во втором Западном окружном военном суде, где заочно рассматривается уголовное дело, сообщили, что основатель РДК (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин и несколько других террористов причастны к убийству двух мирных жителей в Брянской области.

Ранее стало известно, что сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) купил два автомобиля для РДК.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами