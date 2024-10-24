Экс-помощник Обамы рассказал, почему США не дают Украине бить вглубь России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не разрешает Украине бить вглубь России из-за того, что у них не очень много ракет ATACMS. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан, выступление которого транслировалось на YouTube.

«Я думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракет ATACMS и у нас не очень много ATACMS», — сказал он.

Днем 24 октября Fox News писало, что Пентагон и американская разведка рекомендовали Белому дому не менять своей позиции по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Спецслужбы США и разведка сообщили политическому руководству страны, что издержки, связанные с потенциальным разрешением Украине использовать ракеты большой дальности против России, перевесят выгоды.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России.

Ранее глава Пентагона сообщил о выделении Киеву $400 млн.