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Экс-помощник Обамы рассказал, почему США не дают Украине бить вглубь России

Экс-помощник Обамы Купчан: США не дают Киеву бить вглубь РФ из-за нехватки ракет

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не разрешает Украине бить вглубь России из-за того, что у них не очень много ракет ATACMS. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан, выступление которого транслировалось на YouTube.

«Я думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракет ATACMS и у нас не очень много ATACMS», — сказал он.

Днем 24 октября Fox News писало, что Пентагон и американская разведка рекомендовали Белому дому не менять своей позиции по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Спецслужбы США и разведка сообщили политическому руководству страны, что издержки, связанные с потенциальным разрешением Украине использовать ракеты большой дальности против России, перевесят выгоды.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России.

Ранее глава Пентагона сообщил о выделении Киеву $400 млн.

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