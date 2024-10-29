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В окопах Курской области нашли инструкции к британским танкам

МО РФ: ВС России нашли в Курской области инструкции ВСУ по работе Challenger 2

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UK Ministry of Defence/Global Look Press

Российские военные нашли в окопах Курской области инструкции для ВСУ по работе британских танков Challenger 2. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, инструкции были обнаружены после того, как ВСУ оставили позиции.

Российские военные указали на то, что ВСУ не забирают тех, кто не выжил в боях.

«Вот так оставляли и бежали отсюда. Просто прикопали, и когда отсюда бежали, оставили. 200-х они не забирают, и 300-х частенько оставляют», — поделился военный.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Андрей Безручков сообщал, что украинским войскам в Курской области, которые находятся под постоянными обстрелами и авианалетами, не дают бежать заградительные отряды Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в зоне боевых действий, на небольшом отдалении от линии фронта, не более 2,5 км, находятся специальные подразделения, которые ловят бегущих в тыл украинских солдат — с особенным усердием они ловят контрактников.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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