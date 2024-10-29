Российские войска нанесли результативный удар по Купянску в Харьковской области, поразив скопление пехоты и бронетехники Вооруженных сил Украины, расквартированное в городе. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вероятнее всего, украинское командование пыталось скрытно нарастить силы на данном участке местности для контратакующих действий. Нашей артиллерией был нанесен упреждающий удар, который не позволил реализовать замысел противника», — заявил Марочко.

Он добавил, что в данный момент потери украинских войск подсчитываются. Как пояснил Марочко, скопление пехоты и бронетехники ВСУ пыталось скрыть на территории частного предприятия.

До этого подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону на север от Работино в Запорожской области.

Год назад происходил основной накал боев в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь российские войска свели к нулю все прошлогоднее продвижение ВСУ.

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