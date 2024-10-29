В Польше убрали стенды с фото погибших военных ВСУ после критики

В столице Польши Варшаве общественные активисты были вынуждены убрать тантамарески с фотографиями погибших украинских военных после шквала критики в свой адрес. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Общественники принесли извинения за свои действия.

Стенды с изображениями погибших украинских военнослужащих с вырезанными лицами, на которых любой желающий мог сделать снимок, сопровождались надписью «Стань героем». Активисты заявили, что намеревались таким образом привлечь внимание к «самопожертвованию украинцев».

Внимание общественности к акции привлекла бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Эмеральд. Она нашла среди стендов свою фотографию и заявила, что в Польше «решили похоронить ее заживо» и «поиздевались над украинскими воинами». Кроме этого, в соцсетях люди указали на неверную дату смерти другого бойца на одном из снимков.

До этого сообщалось, что глава польской партии «Конфедерация» Мариуш Кжеминьский назвал пощечиной по Польше план украинских властей по созданию памятника генералу «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) Роману Шухевичу во Львове.

Ранее в Польше предъявили обвинение фермеру за обращение к президенту РФ Владимиру Путину.