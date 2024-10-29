В ФРГ заявили о тяжелой ситуации в Донбассе для украинских войск

Вооруженным силам Украины (ВСУ) после потери Донбасса придется держать оборону в открытой степи. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В статье отмечается, что украинским войскам все труднее сдерживать постоянные российские атаки. В этом году армия РФ сначала взяла Авдеевку, а затем и Угледар. Измотанным украинским солдатам так и не удалось остановить продолжающееся российское наступление.

В случае занятия оставшихся промышленных городов Донбасса российская армия улучшит свои позиции и усугубит положение противника.

Автор материала подчеркнул, что в случае падения последних промышленных городов на западе до реки Днепр будет лишь открытая и трудно обороняемая степь.

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