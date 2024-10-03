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ВСУ оставили невзведенные мины с посланием для российских солдат

Сапер Бурзум: бойцы ВСУ оставили невзведенные мины с запиской «Русские, простите»

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РИА Новости

Украинские военнослужащие установили невзведенные мины с посланием для российских солдат на одном из направлений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным «Бурзум».

«Когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите»... То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», — высказал предположение сапер.

По мнению «Бурзума», это могли сделать те солдаты ВСУ, которые не верят украинским властям и не хотят воевать с Россией, возможно, намекают, что кому-то этот конфликт не нужен.

«Бурзум» добавил, что большинство из народа Украины понимают, что воюют ни за что.

Незадолго до этого газета The Financial Times писала, что украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией. Бойцов страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы.

Ранее в Госдепе США заявили об отсутствии «магического средства» для Украины.

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Операция на Украине
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