Российские саперы сделали проходы в минных ограждениях на Купянском направлении

Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта для дальнейшего продвижения пехоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, проходы были сделаны с помощью установки УР-77. По словам ее оператора, работе инженеров активно препятствуют украинские беспилотники, поэтому приходится все делать вручную с соблюдением максимальной маскировки.

12 октября Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад ВСУ в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, столкновения с украинскими бригадами произошли в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР), а также балки Оливовский Яр.

Ранее российские военные сорвали ротацию войск ВСУ на Кураховском направлении.