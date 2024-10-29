Хорватия передаст Украине 60 танков и БМП

Хорватия по договоренности с Германией передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 30 танков и 30 боевых машин пехоты (БМП). Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Хорватии, сообщает ТАСС.

Во время встречи в Берлине министра обороны Ивана Анушича и начальника хорватского генерального штаба Тихомира Кундида с главой военного ведомства Борисом Писториусом достигнуто соглашение о поставке Киеву 30 хорватских танков M-84 и 30 БМП M-80, запасных частей и боеприпасов. Деньги, полученные от ФРГ за эти танки и БМП, будут использованы Загребом для приобретения новых немецких танков Leopard 2A8.

Всего Хорватия планирует приобрести у Германии до 50 новых Leopard 2A8.

8 октября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не допустит отправки солдат на Украину.

11 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за новый пакет военной помощи.

Ранее в США рассказали о факторах, угрожающих предоставлению помощи Украине.