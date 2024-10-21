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ВСУ увеличили срок подготовки новобранцев

Сырский: ВСУ увеличили срок подготовки новобранцев до полутора месяцев

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ВСУ увеличили срок базовой подготовки новобранцев до полутора месяцев.

По словам Сырского, проект носит пробный характер. Он добавил, что проект предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки (БОВП) с одного до полутора месяцев.

«В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов», — пояснил главком ВСУ.

Он уточнил, что в дальнейшем возможно дополнительное увеличение срока базовой подготовки новобранцев.

До этого газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

По словам военных, такое положение дел изматывает солдат как физически, так и морально.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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