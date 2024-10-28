На теле одного из иностранных наемников, которых ликвидировали при попытке прорваться в Россию в Брянской области, оказалась татуировка с символами спецназа США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, тату свидетельствовала о принадлежности военного к элитному 75-му полку рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.