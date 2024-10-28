Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Норвегия закупит у США ракеты на $363 млн

Норвегия собирается купить у США ракеты для систем ПВО на $363 млн

close
Depositphotos

Норвегия заключила соглашение с США о закупке ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM на сумму в $362,9 млн. Об этом рассказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит Norwegian Defence Material Agency (NDMA).

«Имея больше новых ракет, ВС Норвегии смогут лучше защищать страну от воздушных атак», — пояснил он.

В обращении министра обороны также отмечается, что ракеты предназначены для систем ПВО, однако также могут быть использованы истребителями F-35.

Незадолго до этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен распорядился закупить у США ракеты AARGM-ER для истребителей F-35. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range) дополняют потенциал истребителей F-35, создавая возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы.

Ранее Минобороны Японии запросило рекордный бюджет, чтобы закупить ракеты большой дальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами