Норвегия закупит у США ракеты на $363 млн

Норвегия заключила соглашение с США о закупке ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM на сумму в $362,9 млн. Об этом рассказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит Norwegian Defence Material Agency (NDMA).

«Имея больше новых ракет, ВС Норвегии смогут лучше защищать страну от воздушных атак», — пояснил он.

В обращении министра обороны также отмечается, что ракеты предназначены для систем ПВО, однако также могут быть использованы истребителями F-35.

Незадолго до этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен распорядился закупить у США ракеты AARGM-ER для истребителей F-35. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range) дополняют потенциал истребителей F-35, создавая возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы.

Ранее Минобороны Японии запросило рекордный бюджет, чтобы закупить ракеты большой дальности.