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В российском регионе одновременно похоронили четырех участников СВО

В ХМАО одновременно похоронили четырех бойцов СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) прошли массовые похороны участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Муксун.fm.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что четверо похороненных молодых людей выполняли задачи в Донецкой народной республике (ДНР). Мэрия города также выразила соболезнования всем родным и близким погибших бойцов. В соцсетях жители ХМАО также выразили соболезнования родственникам погибших.

14 октября стало известно, что медальон спас жизнь участнику специальной военной операции из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Осколок мины, выпущенной бойцами Вооруженных сил Украины, врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, остановился в 2 мм от артерии.

Ранее в Забайкалье люди выстроились в многокилометровый коридор на похоронах бойца СВО.

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Операция на Украине
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