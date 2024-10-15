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В Забайкалье люди выстроились в многокилометровый коридор на похоронах бойца СВО

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровый коридор на похоронах бойца СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Забайкальском крае местные жители выстроились в 40-километровый коридор, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым. Об этом сообщается в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

В марте 2022-го года — в самом начале специальной военной операции — батальон Артема попал в засаду, военнослужащий прикрыл отход танковой колонны и ценой жизни смог спасти 150 сослуживцев.

В июне того же года в регионе состоялись похороны военного. Чтобы отдать дань памяти солдату, люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 км, машину с гробом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

14 октября стало известно, что медальон спас жизнь участнику специальной военной операции из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Осколок мины Вооруженных сил Украины врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, остановился в 2 мм от артерии.

Ранее российский боец спас свой отряд от украинской «Бабы-Яги».

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Операция на Украине
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