Двух солдат ВСУ арестовали за преступления в Курской области

Двоих солдат Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых возбудили уголовное дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным суда, в начале августа Панченко и Дмитраков пересекли государственную границу России и неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.

Также Панченко поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего вывез их на территорию Украины. Позже он вернулся в Россию и украл продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже.

В итоге Панченко и Дмитракова задержали. По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, признали виновным в наемничестве. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы и объявил в международный розыск.

Ранее суд в России вынес приговор грузинской наемнице, воюющей в рядах ВСУ.