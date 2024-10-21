Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двух солдат ВСУ арестовали за преступления в Курской области

СК: солдат ВСУ арестовали по делу о преступлениях в Курской области

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Двоих солдат Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых возбудили уголовное дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным суда, в начале августа Панченко и Дмитраков пересекли государственную границу России и неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.

Также Панченко поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего вывез их на территорию Украины. Позже он вернулся в Россию и украл продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже.

В итоге Панченко и Дмитракова задержали. По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, признали виновным в наемничестве. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы и объявил в международный розыск.

Ранее суд в России вынес приговор грузинской наемнице, воюющей в рядах ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами