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Суд в России вынес приговор грузинской наемнице, воюющей в рядах ВСУ

Воюющую на стороне ВСУ грузинскую наемницу приговорили к 13 годам колонии

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СК РФ

Суд в России заочно приговорил к 13 годам лишения свободы гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, наемницу, воюющую в составе украинской армии. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Иванеишвили добровольно вступила в военизированное формирование, созданное Ушанги Мамулашвили, с целью получения материального вознаграждения. Предполагается, что она прошла военную подготовку на базах «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), после чего воевала против российских солдат на позиции снайпера.

В настоящее время наемница находится в международном розыске.

21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что против Вооруженных сил РФ в Курской области воюют 13 бригад и батальонов ВСУ, а также подразделения наемников «Грузинского легиона» и американской ЧВК Forward Observation Group (FOG).

Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров и наемников ВСУ в Кривом Роге.

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