На Украине уклонист получил тюремный срок за игнорирование повестки

Суд в Харькове приговорил 52-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает издание Страна.ua.

По данным следствия, в июле прошлого года харьковчанин прошел медкомиссию и был признан годным к прохождению военной службы. Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выдал ему повестку, но мужчина не явился в указанную дату.

Украинец не признал свою вину. Он сообщил, что работники ТЦК применили к нему силу, а повестку выписали без должной медицинской проверки. Мужчина объяснил, что не смог прийти в военкомат в день явки, так как отправился на работу, чтобы «кормить семью».

Жена обвиняемого сообщила, что они воспитывают двоих несовершеннолетних детей, а муж является единственным «кормильцем семьи». По словам женщины, ее супруг в детстве переболел туберкулезом, что является уважительной причиной к отсрочке от воинской службы.

22 октября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что в рамках кампании по ужесточению мобилизации были признаны фиктивными более четырех тысяч заключений об инвалидности.

До этого сообщалось, что масштабные рейды военкомов на мужчин призывного возраста по всей Украине объясняются срывом планов мобилизации. По данным журналистов, в некоторых регионах страны «недобор» мобилизованных составляет до 70% от плановых показателей.

Ранее в Киеве задержали троих военкомов, за деньги помогавших уклонистам.