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На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

«Общественное»: в Хмельницкой области на западе Украины были слышны взрывы

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Хмельницкой области на западе Украины были слышны взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Местные власти пока не давали официальных комментариев по поводу инцидентов.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе более девяти часов действует воздушная тревога.

Этим же утром украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.

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