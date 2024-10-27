В Белгородской области после атак ВСУ обесточены шесть населенных пунктов

ВСУ продолжают атаковать территорию Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, над Белгородом был сбит украинский БПЛА. При этом в частном доме были повреждены забор и фасад, а также выбиты окна.

В посте сообщается, что село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу — были посечены окна, фасады, крыши, заборы. Кроме того, повреждены хозпостройки в трех частных домах. Местные жители при атаках не пострадали.

«Также повреждена линия электропередачи — без света временно остаются 6 населенных пунктов: села Тишанка, Новое, хутора Григорьевка, Шаховка, Верный и Бочанка», — заявил чиновник.

В воскресенье, 27 октября, в области дважды объявляли ракетную опасность. Около 17:00 украинские дроны совершили налеты на три населенных пункта региона.

Ранее вооруженная группа попыталась проникнуть в Брянскую область.