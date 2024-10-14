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В ЛНР у подростка в руках взорвалась детская игрушка

В ЛНР подросток получил травму из-за заминированной игрушки-уточки

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В Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) подросток получил серьезные ранения, подобрав заминированную игрушку-уточку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу правительства ЛНР.

«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину. Парень получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья», — рассказали там.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

До этого в Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей.

В августе снаряд ВСУ попал в донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше 100 посетителей. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток.

Ранее в Горловке при атаке ВСУ пострадала пожилая женщина.

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