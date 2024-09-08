В Горловке при атаке ВСУ пострадала пожилая женщина

При атаке ВСУ (Вооруженных сил Украины) на Горловку пострадала 94-летняя женщина. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

Женщина была ранена при сбросе бомбы с беспилотника на трассу Дзержинск — Горловка. Подробности о ее состоянии не сообщаются.

Также в Донецке в результате обстрела ВСУ пострадал жилой дом на улице Алеутской и автомобиль.

7 сентября ВСУ обстреляли больницу в Горловке. При атаках пострадали шесть человек, включая девочку-подростка. Были повреждены здания онкологического диспансера, психоневрологического диспансера, «Горловского медицинского колледжа» и медицинского объединения «Семья и здоровье». Все эти медицинские учреждения находятся на проспекте Ленина.

Ранее Донецк остался без подачи воды.