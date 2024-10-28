Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденный в России американский военный рассказал о жизни в колонии

Осужденный в России военный США Блэк заявил, что ему не на что жаловаться

close
Илья Аверьянов/РИА Новости

Осужденный в России американский военнослужащий Гордон Блэк заявил, что ему не на что жаловаться, в том числе на содержание в колонии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

«Все в порядке, жаловаться не на что. Только есть небольшие проблемы с получением денежных переводов. <...> Сейчас пытаюсь установить контакт с остальными членами семьи и друзьями. <...> Я бы хотел собственный телевизор, сигареты. Приобрести еду», — рассказал о своем содержании Блэк.

Он пояснил, что хотел бы получать больше новостей на английском языке, так как пока такой возможности у него нет — взамен ему часто приносят книги на английском языке.

До этого осужденный во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заявил, что не собирается просить о помиловании, поскольку должен подчиняться законам России.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами