Осужденный в России американский военный рассказал о жизни в колонии

Осужденный в России американский военнослужащий Гордон Блэк заявил, что ему не на что жаловаться, в том числе на содержание в колонии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

«Все в порядке, жаловаться не на что. Только есть небольшие проблемы с получением денежных переводов. <...> Сейчас пытаюсь установить контакт с остальными членами семьи и друзьями. <...> Я бы хотел собственный телевизор, сигареты. Приобрести еду», — рассказал о своем содержании Блэк.

Он пояснил, что хотел бы получать больше новостей на английском языке, так как пока такой возможности у него нет — взамен ему часто приносят книги на английском языке.

До этого осужденный во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заявил, что не собирается просить о помиловании, поскольку должен подчиняться законам России.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

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