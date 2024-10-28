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Российский корабль планируют оснастить 20 «Калибрами»

В России создают корабль проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 «Калибров»

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Минобороны РФ

Разрабатываемый в России корабль проекта «Сарсар» сможет нести на борту до 20 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Здесь уже предложено 16 (крылатых ракет «Калибр». — «Газета.Ru»), а то и до 20 можно довести», — поделился Мистахов.

Он уточнил, что до этого корабли перевозили восемь «Калибров».

Гендиректор судостроительной корпорации рассказал, что новый корабль проекта «Сарсар» водоизмещением 1500 тонн будет иметь на вооружении, кроме «Калибров», обновленные системы противовоздушной обороны и артиллерийские орудия.

28 июля сообщалось, что оснащенные ракетными комплексами «Калибр» фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки Военно-морского флота России поразили свыше 200 объектов противника за время проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, российская морская авиация ликвидировала более 400 целей и совершила порядка 11 тыс. боевых вылетов.

Ранее военный эксперт рассказал об особенностях ракеты «Калибр».

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