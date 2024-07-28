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Корабли РФ с ракетами «Калибр» поразили более 200 объектов ВСУ в ходе СВО

Корабли ВМФ поразили более 200 украинских объектов «Калибрами» в ходе СВО

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Оснащенные ракетными комплексами «Калибр» корабли Военно-морского флота России поразили свыше 200 объектов противника за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам противника», — сообщил диктор во время парада.

Отмечается также, что российская морская авиация ликвидировала более 400 целей и совершила порядка 11 тыс. боевых вылетов.

28 июля президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие состояло из двух частей — морской и наземной. Всего в параде приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка.

Выступая перед моряками, Путин заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ всеми видами вооружений, включая гиперзвуковые ракеты.

Ранее Путин рассказал о современном вооружении в ВМФ РФ.

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Операция на Украине
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