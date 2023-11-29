Военный эксперт рассказал об особенностях ракеты «Калибр»

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о том, почему российские ракеты «Калибр» почти невозможно сбить существующими системами ПВО. Об этом пишет Lenta.ru.

«Особенность ракеты в том, что при дальнем поражении цели она делает «горку» и атакует цель уже со скоростью около 3 Махов [ок. 3,5 тыс. км/ч], что делает невозможным ее поражение», — пояснил эксперт.

По мнению Кнутова, «Калибр» разрабатывался как отечественный ответ американским «Томагавкам». Российское оружие отличается высокой точностью, ориентируется в пространстве с помощью специальной головки самонаведения с подключением к системе ГЛОНАСС. Чтобы обмануть вражеские системы противоракетной обороны, в полете «Калибр» маневрирует, обходя места дислокации опасных для него объектов.

28 ноября сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота войдет пятая лодка с «Калибрами» на борту.

До того в Минобороны России озвучили количество ракетных ударов за время спецоперации.

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