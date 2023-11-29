Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал об особенностях ракеты «Калибр»

Военный эксперт Кнутов: «Калибр» атакует со скоростью 3 Маха, ПВО бессильна

close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о том, почему российские ракеты «Калибр» почти невозможно сбить существующими системами ПВО. Об этом пишет Lenta.ru.

«Особенность ракеты в том, что при дальнем поражении цели она делает «горку» и атакует цель уже со скоростью около 3 Махов [ок. 3,5 тыс. км/ч], что делает невозможным ее поражение», — пояснил эксперт.

По мнению Кнутова, «Калибр» разрабатывался как отечественный ответ американским «Томагавкам». Российское оружие отличается высокой точностью, ориентируется в пространстве с помощью специальной головки самонаведения с подключением к системе ГЛОНАСС. Чтобы обмануть вражеские системы противоракетной обороны, в полете «Калибр» маневрирует, обходя места дислокации опасных для него объектов.

28 ноября сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота войдет пятая лодка с «Калибрами» на борту.

До того в Минобороны России озвучили количество ракетных ударов за время спецоперации.

Ранее на Украине признали эффективность российских управляемых авиабомб.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий