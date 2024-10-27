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Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью

Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над Брянской областью ликвидировали беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:48 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз. Сейчас на месте организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он и поблагодарил российских военнослужащих за ликвидацию дрона.

27 октября над Брянской областью за час были сбиты 15 вражеских БПЛА самолетного типа. Богомаз отметил, что беспилотники были ликвидированы силами ПВО. При атаках никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, около 18:30 Богомаз сообщил, что группа вооруженных лиц пыталась пересечь российскую границу около нежилого поселка Манев в Климовском районе области. Силы ВС РФ, Росгвардии и пограничного управления ФСБ нанесли противнику огневое поражение.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию РФ.

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