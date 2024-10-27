Израиль проинформировал Пентагон о результатах атаки на Иран

Министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал по телефону главу Пентагона Ллойда Остина о результатах атаки на военные объекты Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны Израиля.

«Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Галант информировал Остина «о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране» в ответ на атаки Ирана на Израиль за последние месяцы.

Также Галант обсудил первоначальные оценки относительно успешности ударов по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и другим объектам.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху до этого заявил, что Израиль смог причинить урон оборонительному потенциалу Ирана и его ракетному производству.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

Ранее в Пентагоне предостерегли Иран от ошибки при ответе Израилю.