Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к восьми годам колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом) (Камикадзе Ди) по делу о диксредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Иванова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет», — говорится в сообщении.

Суд постановил, что блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации. Также судья заявил, что блогеру Иванову запрещено администрировать сайты в течение 4 лет.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. 7 мая 2024-го суд в Москве заочно арестовал блогера по обвинению в распространении фейков о российской армии. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении блогера известного как Камикадзе Ди о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации стали его видеоролики на видеохостинге YouTube.

Иванов переехал в Чехию в апреле 2017 года. Он известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и борьбой с накруткой дизлайков на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов.

Ранее Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.