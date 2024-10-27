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ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70 бойцов «Хезболлы»

Армия Израиля сообщила об уничтожении 70 бойцов «Хезболлы» в районе Дахия

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильская армия за сутки ликвидировала около 70 бойцов ливанского движения «Хезболла» и поразила объекты инфраструктуры в районе Дахия. Об этом говорится в сообщении ВС Израиля в Telegram.

«В течение ночи израильские ВВС нанесли точные удары на основе разведданных по объектам по производству и обслуживанию оружия, а также по складу оружия, принадлежащему «Хезболле» в районе Дахия, ключевом оплоте террористов движения», — сказано в сообщении.

27 октября «Хезболла» впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля. По данным журналистов, предупреждение касается 25 населенных пунктов в северной части Израиля, расположенных в диапазоне от трех до 22 км от границы с Ливаном, в которых проживает около 200 тысяч израильских граждан. В «Хезболле» заявили, что поселения, о которых идет речь, превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские силы для нанесения ударов по Ливану.

Ранее советник Аббаса заявил, что Израиль не дает лидеру Палестины посетить Газу.

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