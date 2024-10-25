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ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские солдаты нанесли удары по Шебекинскому муниципальному округу Белгородской области. О последствиях атак в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей стал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино. Здание подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Повреждены фасад и остекление», — говорится в заявлении.

Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка. В населенном пункте упал как минимум один снаряд, в результате чего пять частных жилых домов получили урон. У зданий оказались выбиты окна и пробиты крыши.

«Кроме того, перебита газовая труба», — добавил Гладков.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Утром 24 октября Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские бойцы выпустили 75 снарядов и 45 БПЛА по Белгородской области. В том числе атаке подвергся поселок Октябрьский, где из-за действий ВСУ пострадал один мирный житель. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки и стопы.

Ранее в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека.

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Обстрелы Белгородской области
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