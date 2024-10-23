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Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Al Mayadeen: четыре ракеты упали на базе ВС США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

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Nicole Neri/Reuters

Не менее четырех ракет упали на территории американской военной базы, расположенной в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что объект Вооруженных сил США находится недалеко от нефтегазового месторождения Коноко.

По информации журналистов, всего в сторону базы было выпущено шесть боеприпасов. Организаторы атаки целились в функционирующий на ее территории военный радар, уточнил источник.

Кто именно обстрелял американский объект, в статье не уточняется. Известно только, что в ответ военные ВС США нанесли удары по семи близлежащим населенным пунктам. Подвергшиеся атакам деревни в настоящее время находятся под контролем сирийских войск, добавили авторы публикации.

15 октября американская военная база, которая находится в сирийском городе Эль-Хасака, подверглась атаке трех беспилотников. В тот момент на территории объекта пытался сесть самолет ВС США, доставлявший комплектующие для систем противовоздушной обороны.

Как писало агентство РИА Новости со ссылкой на источник, на базе произошло несколько взрывов. Но другие подробности не приводились.

Ранее американские солдаты обстреляли союзные силы сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

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