Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по зданию школы на севере сектора Газа, где, по данным военных, располагался командный центр движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли точный удар по... ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой... на севере сектора Газа», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что перед нанесением удара были предприняты меры для снижения риска причинения вреда мирному населению.

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что армия обороны Изариля начала новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Также 6 октября армия обороны Израиля расширила гуманитарную зону в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа. Расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палаточные городки, а также запасы продовольствия, воды, медикаментов и медицинского оборудования.

Ранее израильский журналист рассказал, почему страна «увязает в трясине Газы».