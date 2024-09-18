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Глава ВОЗ сообщил об атаке танков Израиля на конвой организации

Гебреисус: танки Израиля обстреляли конвой ВОЗ в секторе Газа

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VALENTIN FLAURAUD/Reuters

Два танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали в секторе Газа колонну, которую возглавляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил на своей странице в соцсети X глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, инцидент произошел 14 сентября, когда колонна ВОЗ возвращалась из миссии в северную часть сектора Газа. Машины встретили израильские танки, когда получили разрешение на проезд и миновали КПП.

«Из танков были произведены выстрелы рядом с конвоем. К счастью, никто не пострадал. Это неприемлемо», — написал Гебреисус.

9 сентября израильские военные задержали колонну ООН на севере сектора Газа, получив информацию о возможном нахождении в конвое подозреваемых лиц. Пресс-служба Армии обороны Израиля пояснила, что речь идет о колонне транспортных средств для ротации персонала ООН. В ООН заявили, что сотрудники организации направлялись на север для развертывания кампании по вакцинации. На следующий день конвой освободили.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее в США рассказали, от кого зависит перемирие в Газе.

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