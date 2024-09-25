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США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

Пентагон: США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

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Patrick Pleul/Global Look Press

США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил представитель американской администрации, сообщает РИА Новости.

«Подтверждаю», — сказал представитель, комментируя информацию о включении данного вида вооружения в новый пакет помощи.

По данным Пентагона, США планируют объявить о новом пакете помощи на этой неделе. Его сумма составит $375 млн.

Кассетные боеприпасы при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Эта разновидность снарядов запрещена Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали этот документ. Документ также не подписывала Украина.

В июле телерадиокомпания NDR сообщила, что американские кассетные боеприпасы поставляются для украинских войск со складов в ФРГ. Журналисты отметили, что подобные решения могут расцениваться как нарушение со стороны правительства Германии Конвенции по кассетным боеприпасам.

Ранее россиян предупредили об опасности «игры в сапера» при обнаружении мины.

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