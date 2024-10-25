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В Раде призвали готовить к обороне Павлоград и Изюм

Нардеп Безуглая: необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма

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Телеграм-канал «Mariana»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что киевским властям необходимо готовить оборону Павлограда и Изюма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Безуглая напомнила, что российские войска уже вошли в Селидово и Купянск.

«Половину Курщины уже вернули», — отметила парламентарий.

Депутат Рады в очередной раз раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского. По словам Безуглой, он занимается «сортами лжи».

В конце сентября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, поскольку отправляет специалистов сферы в боевые бригады на фронт. Депутат пояснила, что в марте началась проверка военных частей, а до ее завершения поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности. Затем поступил второй приказ на 80 офицеров, которые должны были «случайным образом» быть переведены в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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