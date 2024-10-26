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Стало известно об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК на Украине

Лебедев: на Украине военкомы держат мобилизованных в подвалах и избивают

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Shutterstock

Украинские военкомы задерживают мужчин призывного возраста на улицах, после чего помещают их в подвалы, где избивают и не дают еды и воды, чтобы заставить подписать документы о вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

На видеозаписи, которую опубликовал подпольщик, один из задержанных в Вознесенске Николаевской области показал подвал, в котором должен был содержаться.

«Такая бомжатня, стоя спать буду», — сказал он.

Украинец заявил, что его разместили в подвальном помещении, куда военкомы доставляют всех, кого задерживают на улицах.

«Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега», — отметил Лебедев.

Местные жители сообщили подпольщику, что мужчин удерживают без еды и воды по несколько дней, пока они не подпишут документ о добровольном вступлении в ВСУ. В случае отказа задержанных избивают.

Лебедев рассказал о жителе Одессы, который попросил в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) попить воды, а очнулся через три дня. При этом документы уже были подписаны, однако мобилизованный признался, что не помнил, как подписал их.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей.

Ранее на Украине военкомы применили газовый баллончик, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль.

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