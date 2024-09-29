В Белгородской области дрон атаковал автомобиль с тремя женщинами

В селе Красный Октябрь Белгородской области FPV-дрон (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота) атаковал движущийся автомобиль, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего пострадали трое человек, двух из них доставили в белгородскую городскую больницу №2 на попутном транспорте.

«У одной женщины крайне тяжелое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи», — сообщил глава региона.

Он добавил, третья женщина тоже в тяжелом состоянии в больнице из-за ранения грудной клетки, шеи и плеча.

Накануне вечером Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три населенных пункта области. Двух раненых госпитализировали, были повреждены частные дома, заборы, гаражи и кровля торговых модулей на территории рынка.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.