В Иране заявили, что элитные подразделения не пострадали при атаке Израиля

Объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранской армии), расположенные на западе и юго-западе Тегерана, не пострадали. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Агентство утверждает, что звуки взрывов, которые были слышны в иранской столице — это звуки работы систем противовоздушной обороны иранской армии, которая уничтожала израильские ракеты.

КСИР является элитным подразделением иранских Вооруженных сил, которое также выполняет задачи органов государственной безопасности и жандармерии.

До этого газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Израиль проводил консультации с США, на которых стороны обсуждали масштабы и типы целей атаки на Иран.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

Ранее в США назвали возможные цели удара Израиля по Тегерану.