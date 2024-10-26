«Полный провал»: в Израиле оценили работу сил ПВО Ирана

Израильские официальные лица опровергают данные Ирана о том, что силам ПВО (противовоздушной обороны) удалось перехватить большую часть ракет Израиля. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

«Полный провал: ноль перехватов», — утверждает одно из официальных лиц.

При этом иранские СМИ сообщают, что средства ПВО страны смогли перехватить несколько воздушных целей во время атаки Израиля.

Рано утром 26 октября Армия обороны Израиля ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране. Позднее СМИ написали о второй волне израильских ударов по Ирану.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее глава МИД Ирана определил «красную линию» для Израиля.