Израиль нанес вторую волну ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла повторные удары по территории Ирана. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Сообщается о второй волне ударов после взрывов, которые были слышны в Ширазе позже утром в субботу», — пишут авторы публикации.

До этого израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран.

По словам чиновников, атака является ответом на нападения Ирана на Израиль.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это.

24 октября газета The Times писала, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке. По словам источника, израильская сторона работала над альтернативным планом атаки.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.