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В Британии пройдет масштабная реформа министерства обороны

Правительство: Лондон анонсировал крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны

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Kin Cheung/AP

Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

По информации правительства, реформа Минобороны Великобритании анонсирована на фоне растущих глобальных угроз — российско-украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

«Министр обороны начал самую масштабную реформу Министерства обороны за последние 50 лет, чтобы исправить то, что Комитет по государственным счетам называет «сломанной» системой оборонных закупок, и укрепить оборону Великобритании», — говорится в сообщении.

До этого британский министр обороны Джон Хили заявлял, что вооруженные силы (ВС) Соединенного Королевства не готовы к войне.

Он напомнил, что в соответствии с политикой НАТО, Великобритания должна быть готова защищать других членов Североатлантического альянса и быть эффективной в сдерживании возможной агрессии.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.

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