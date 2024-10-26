Оппозиция Молдавии высказалась о закупках Кишиневом западного оружия

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны Молдавии приобрести западное оружие. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

25 октября министр обороны Молдавии Носатый подписал с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом соглашение, в рамках которого Вильнюс предоставит Кишиневу беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы.

Оппозиционер предположил, что, принимая подобные решения, правительство президента Молдавии Майи Санду может готовиться к конфликту.

«Переговоров, значит, режим Санду не хочет, а западного оружия — очень даже. К чему готовишься, Майя? К войне? Прийти, втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — такой, судя по всему, план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию», — написал Шор.

21 октября Шор заявил, что действующий президент Молдавии будет расстреливать оппозицию, если победит на выборах. Санду, по оценке молдавского оппозиционера, будет отбирать пенсии и создавать неблагоприятные условия для бизнеса, лишая тем самым будущего для Молдавии в целом.

Ранее Санду назвала свое самое большое разочарование.