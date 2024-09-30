Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады раскрыла, кого Сырский отправляет воевать на передовую

Депутат Рады Безуглая: Сырский отправляет IT-специалистов на передовую

close
Stringer/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, поскольку отправляет специалистов сферы в боевые бригады на фронт. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения», — написала депутат.

По словам парламентария, сделано это было для привлечения специалистов на «ноль», не по специальности и с риском попасть в плен».

Безуглая отметила, что в настоящее время проекты для разведки, которые разрабатывались мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Депутат пояснила, что в марте началась проверка военных частей, а до ее завершения поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности. Затем поступил второй приказ на 80 офицеров, которые должны были «случайным образом» быть переведены в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности.

Парламентарий подчеркнула, что оба этих приказа частично выполнены, однако они были отменены для большинства людей через четыре месяца.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами