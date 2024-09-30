Депутат Рады раскрыла, кого Сырский отправляет воевать на передовую

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, поскольку отправляет специалистов сферы в боевые бригады на фронт. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения», — написала депутат.

По словам парламентария, сделано это было для привлечения специалистов на «ноль», не по специальности и с риском попасть в плен».

Безуглая отметила, что в настоящее время проекты для разведки, которые разрабатывались мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Депутат пояснила, что в марте началась проверка военных частей, а до ее завершения поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности. Затем поступил второй приказ на 80 офицеров, которые должны были «случайным образом» быть переведены в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности.

Парламентарий подчеркнула, что оба этих приказа частично выполнены, однако они были отменены для большинства людей через четыре месяца.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.