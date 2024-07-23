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Российские войска уничтожили танк Abrams в зоне СВО

Минобороны: бойцы группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams в зоне СВО

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Global Look Press

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, в том числе Abrams производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая Донецкой народной республики.

Потери противника составили до 405 военнослужащих, два пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 100 мм противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что танки Abrams, поставленные США Украине, оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя для украинской армии.

В апреле агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в Кривом Роге под удар попало предприятие по производству защитных сеток для танков и БМП.

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