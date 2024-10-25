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В США заявили об истощении стратегического арсенала Запада

NI: Запад истощил свой стратегический арсенал

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Global Look Press

После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьезную силу на мировой арене, поскольку стратегический арсенал стран Запада будет практически истощен. Об этом заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в статье для The National Interest.

«Россия при любых раскладах останется крупной ядерной державой, тогда как Запад, особенно США, довел свой стратегический арсенал до истощения», — отметил эксперт.

Берман добавил, что в пользу России будет действовать ее союз с Китаем, КНДР и Ираном. В это время военный потенциал США постепенно идет на спад.

Незадолго до этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала является ужасающей. РФ сегодня обладает самым передовым арсеналом на планете, отметил он.

Ранее в США заявили, что Россия стала опаснее в ходе боевых действий на Украине.

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