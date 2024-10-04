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В США заявили, что Россия стала опаснее в ходе боевых действий на Украине

NL: ВС РФ закалились во время боев на Украине и нарастили производство оружия

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) закалились во время боевых действий на Украине и стали значительно опаснее. Об этом пишет американское издание National Interest.

В материале сказано, что сейчас российская армия имеет ряд ключевых преимуществ не только перед ВСУ, но и перед большинством западных армий. Отмечается, что Россия готова выпускать порядка 10 тысяч снарядов в сутки, не нанося ущерба своим запасам.

Газета также подчеркнула, что Россия сильно усовершенствовала собственные боевые системы и увеличила производство БПЛА. Арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет также увеличился.

4 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за минувшую неделю взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).

В четверг ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Вооруженные силы России стали опытней из-за конфликта на Украине, который спровоцировали Соединенные Штаты.

Ранее в ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины.

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