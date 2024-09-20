На Западе предупредили об угрозе использования мощнейшего ядерного оружия

Возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала является ужасающей, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с РФ, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал журналист.

Он подчеркнул, что еще в середине прошлого века СССР испытал самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу». По его словам, РФ сегодня обладает самым передовым арсеналом на планете.

20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает вооружениями, которые будут иметь серьезные последствия для партнеров Киева. По его словам, у тех, кто на Западе принимает решения, есть представления, о чем говорит Москва.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.