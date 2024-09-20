Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе предупредили об угрозе использования мощнейшего ядерного оружия

Боуз: возможность ядерной войны из-за наличия у РФ передового арсенала ужасает

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала является ужасающей, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с РФ, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал журналист.

Он подчеркнул, что еще в середине прошлого века СССР испытал самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу». По его словам, РФ сегодня обладает самым передовым арсеналом на планете.

20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает вооружениями, которые будут иметь серьезные последствия для партнеров Киева. По его словам, у тех, кто на Западе принимает решения, есть представления, о чем говорит Москва.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами